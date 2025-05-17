Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где риск ударов

В субботу, 17 мая, военные агрессора начали атаку дронов небольшими группами еще около 16:00 из Белгородской области.

В течение дня и вечера, ударные беспилотники двигались в направлении Харькова и Полтавы, а также Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Около 20:00 также были обнаружены БпЛА на севере Черниговской области, направлялись на юго-запад.

По состоянию на 23:10 российские "Шахеды" двигались:

группа на севере Сумской области, курсом на Черниговскую область;

группа на севере и в центре Черниговской области, курсом на юго-запад;

в Полтавской области, курсом на Черкасскую область;

группа на востоке Харьковской области, курс на запад;

группа на востоке Днепропетровской области, курсом на север;

группа на востоке Донецкой области, курс на северо-запад.

По состоянию на 23:28 вражеские БпЛА двигались:

несколько групп на севере и в центре Сумской области, курсом на запад, юго-запад;

несколько групп на севере и в центре Черниговской области, курсом на юго-запад;

на севере Черкасской области, курсом на юго-запад;

на востоке и юге Полтавской области, курсом на север;

несколько групп на востоке, юге и в центре Харьковской области, курсом на запад;

несколько групп вдоль границы Харьковской и Днепропетровской областей, курсом на северо-запад;

на севере Запорожской области, курсом на север.

В 23:39 была объявлена воздушная тревога в Киевской области из-за атаки дронов. Предыдущая тревога длилась с 21:04 по 22:21.

По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог Украины выглядела так: