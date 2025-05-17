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Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где риск ударов

Фото: российские военные атакуют Украину дронами уже много часов подряд (Полтавская ОВА)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные продолжают террор Украины дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена тревога, слышны взрывы и работают силы ПВО.

В субботу, 17 мая, военные агрессора начали атаку дронов небольшими группами еще около 16:00 из Белгородской области.

В течение дня и вечера, ударные беспилотники двигались в направлении Харькова и Полтавы, а также Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Около 20:00 также были обнаружены БпЛА на севере Черниговской области, направлялись на юго-запад.

По состоянию на 23:10 российские "Шахеды" двигались:

  • группа на севере Сумской области, курсом на Черниговскую область;
  • группа на севере и в центре Черниговской области, курсом на юго-запад;
  • в Полтавской области, курсом на Черкасскую область;
  • группа на востоке Харьковской области, курс на запад;
  • группа на востоке Днепропетровской области, курсом на север;
  • группа на востоке Донецкой области, курс на северо-запад.

По состоянию на 23:28 вражеские БпЛА двигались:

  • несколько групп на севере и в центре Сумской области, курсом на запад, юго-запад;
  • несколько групп на севере и в центре Черниговской области, курсом на юго-запад;
  • на севере Черкасской области, курсом на юго-запад;
  • на востоке и юге Полтавской области, курсом на север;
  • несколько групп на востоке, юге и в центре Харьковской области, курсом на запад;
  • несколько групп вдоль границы Харьковской и Днепропетровской областей, курсом на северо-запад;
  • на севере Запорожской области, курсом на север.

В 23:39 была объявлена воздушная тревога в Киевской области из-за атаки дронов. Предыдущая тревога длилась с 21:04 по 22:21.

По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные удары России

Утром в субботу, 17 мая, российские террористы атаковали дроном "Ланцет" микроавтобус, который эвакуировал жителей города Белополье в Сумской области. В результате обстрела погибли 9 человек, преимущественно пожилые женщины.

В ООН эту атаку назвали самой смертоносной за последние несколько недель.

Кроме того, в ночь на 16 мая россияне массированно обстреляли ударными дронами Одесскую область.

В результате обстрела, после госпитализации погибла одна из пострадавших женщин.

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Атака дронов