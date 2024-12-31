Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе: де загроза ударів

Російські обстріли України

Вночі та вранці 31 грудня російські терористи вдарили по Україні дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Сили ППО знищили понад 20 ворожих цілей, ще 24 були локаційно втрачені.

Впродовж року, що минає, Повітряні сили ЗСУ знищили понад 1300 ракет різних типів, 11 200 ударних безпілотників та 3200 розвідувальних дронів російського агресора.

Більш детально про наслідки ударів росіян напередодні Нового року, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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