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Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе: где риск ударов

Фото: Украина снова под ударом российских камикадзе "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые вражеские беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны еще во второй половине дня 31 декабря.

По состоянию на 22:57 вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • в Николаевской области, курсом на север в направлении Кировоградской области;
  • на г. Запорожье с юго-запада и с юга;
  • на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс - юго-западный;
  • на юг от г. Запорожье, курс - северный.

Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:36 вражеские БпЛА двигались:

  • на юге Кировоградской области, курс - северо-восток;
  • на юге Сумской области, курс - западный;
  • на севере Черниговщины обнаружены новые дроны, курс - юго-западный.

В 0:10 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА на Лубны (Полтавская область) с северо-востока.

По состоянию на 00:14, по данным военных, российские дроны двигались:

  • из Харьковской на Полтавскую область, курс - юго-западный в направлении г. Полтава;
  • на севере Сумской области, курс - юго-западный;
  • в Полтавской области в районе Лубен, курс - юго-западный;
  • на севере и в центре Черниговской области обнаружены новые БпЛА, курс - юго-западный.

По состоянию на 00:20 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Российские обстрелы Украины

Ночью и утром 31 декабря российские террористы ударили по Украине дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских целей, еще 24 были локально потеряны.

В течение уходящего года Воздушные силы ВСУ уничтожили более 1300 ракет различных типов, 11 200 ударных беспилотников и 3200 разведывательных дронов российского агрессора.

Более подробно о последствиях ударов россиян накануне Нового года, - читайте в нашем авторском материале.

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