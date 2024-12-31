Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе: где риск ударов

Российские обстрелы Украины

Ночью и утром 31 декабря российские террористы ударили по Украине дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских целей, еще 24 были локально потеряны.

В течение уходящего года Воздушные силы ВСУ уничтожили более 1300 ракет различных типов, 11 200 ударных беспилотников и 3200 разведывательных дронов российского агрессора.

Более подробно о последствиях ударов россиян накануне Нового года, - читайте в нашем авторском материале.

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