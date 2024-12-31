Росія вночі запустила 21 ракету й десятки дронів: скільки збила ППО

У ніч на 31 грудня Російська Федерація (РФ) застосувала проти України 61 засіб повітряного нападу. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 22 з них, ще 24 були локаційно втрачені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки Росія застосовувала: шість балістичних ракет "Іскандер-М"/КN-23 із Воронезької області, Росія;

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської області, Росія;

шість керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської області, Росія;

вісім крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської області, Росія;

40 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й безпілотники-імітатори інших типів із напрямків російських Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово. До відбиття повітряної атаки були залучені: підрозділи зенітних ракетних військ;

підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);

підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони. Загалом вдалось збити: одну Х-47М2 "Кинджал";

п'ять керованих авіаційних ракет Х-69;

16 ударних БпЛА типу Shahed. Також 24 безпілотники-імітатори різних типів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Обстріл України 31 грудня З початку повномасштабної війни російські війська регулярно атакують територію України, використовуючи дрони, балістичні ракети, керовані авіабомби та іншу зброю, що загрожує життю цивільних. Зранку 31 грудня було завдано чергового масованого удару, внаслідок якого вибухи лунали у Києві та Шостці Сумської області. За словами мера Шостки Миколи Ноги, внаслідок атаки зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури, а також пошкоджено: 12 багатоповерхових житлових будинків;

2 освітніх заклади;

інші об‘єкти соціальної сфери.