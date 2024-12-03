Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Ввечері 3 грудня, росіяни знову атакують Україну ударнми дронами типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 00:16 мапа повітряних тривог України виглядає так:

За даними моніторингових каналів, у даний момент над Україною перебувають 22 ворожих безпілотники. Судячи з траєкторії, більшість дронів прямують убік західних областей.

Згодом окрема група БпЛА також зайшла в Україну в Чернігівській області.

Перші ворожі безпілотники почали залітати у повітряний простір країни о 20:38 через Харківську область. Вони тримали курс на Полтаву.

Ситуація на фронті та посилення ППО

За даними Генштабу, 3 грудня росіяни активно штурмували позиції ЗСУ на чотирьох напрямках у Харківській та Донецькій областях.

Президент Володимир Зеленський анонсував отримання кілька нових систем ППО від західних партнерів, що допоможе посилити захист України в повітрі.

Тим часом Німеччина планує виділити новий пакет допомоги Україні на 600 мільйонів євро. До нього, зокрема, увійдуть системи ППО Iris-T.

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