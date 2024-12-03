Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів
Ввечері 3 грудня, росіяни знову атакують Україну ударнми дронами типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші ворожі безпілотники почали залітати у повітряний простір країни о 20:38 через Харківську область. Вони тримали курс на Полтаву.
Згодом окрема група БпЛА також зайшла в Україну в Чернігівській області.
О 21:55 ударні дрони рухалися:
- на заході, та північному сході Чернігівської області курсом на Київську область;
- в центральній частині Сумської області, курсом на південь;
- на сході Полтавської області курсом на захід;
- на півночі Харківської області курсом на Кременчук;
О 22:37 групи дрони-камікадзе рухалися:
- на півночі Житомирської області курсом на південь;
- на південному заході Чернігівської області курсом на Київську область;
- на півдні Сумської області курсом на Полтавщину;
- на півночі Полтавської області курсом на північний захід;
- на півночі Дніпропетровської області курсом на захід.
- у Херсонській області курсом на Одеську область.
За даними моніторингових каналів, у даний момент над Україною перебувають 22 ворожих безпілотники. Судячи з траєкторії, більшість дронів прямують убік західних областей.
Оновлено 23:47
- Група БПЛА на північному заході Чернігівської області курсом на Київську область;
- Група дронів на півдні Київської області курсом на захід;
- Група "Шахедів" у північно-центральній частині Житомирської області курсом на захід;
- Група БПЛА в центральній частині Кіровоградської області курсом на північ та захід;
- Група дронів у Миколаївській області курсом на північ та північний захід.
Станом на 00:16 мапа повітряних тривог України виглядає так:
Ситуація на фронті та посилення ППО
За даними Генштабу, 3 грудня росіяни активно штурмували позиції ЗСУ на чотирьох напрямках у Харківській та Донецькій областях.
Президент Володимир Зеленський анонсував отримання кілька нових систем ППО від західних партнерів, що допоможе посилити захист України в повітрі.
Тим часом Німеччина планує виділити новий пакет допомоги Україні на 600 мільйонів євро. До нього, зокрема, увійдуть системи ППО Iris-T.
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