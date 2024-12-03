ua en ru
Ср, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Вівторок 03 грудня 2024 23:26
UA EN RU
Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів Фото: в багатьох областях України оголошено тривогу через атаку БпЛА (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 3 грудня, росіяни знову атакують Україну ударнми дронами типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші ворожі безпілотники почали залітати у повітряний простір країни о 20:38 через Харківську область. Вони тримали курс на Полтаву.

Згодом окрема група БпЛА також зайшла в Україну в Чернігівській області.

О 21:55 ударні дрони рухалися:

  • на заході, та північному сході Чернігівської області курсом на Київську область;
  • в центральній частині Сумської області, курсом на південь;
  • на сході Полтавської області курсом на захід;
  • на півночі Харківської області курсом на Кременчук;

О 22:37 групи дрони-камікадзе рухалися:

  • на півночі Житомирської області курсом на південь;
  • на південному заході Чернігівської області курсом на Київську область;
  • на півдні Сумської області курсом на Полтавщину;
  • на півночі Полтавської області курсом на північний захід;
  • на півночі Дніпропетровської області курсом на захід.
  • у Херсонській області курсом на Одеську область.

За даними моніторингових каналів, у даний момент над Україною перебувають 22 ворожих безпілотники. Судячи з траєкторії, більшість дронів прямують убік західних областей.

Оновлено 23:47

  • Група БПЛА на північному заході Чернігівської області курсом на Київську область;
  • Група дронів на півдні Київської області курсом на захід;
  • Група "Шахедів" у північно-центральній частині Житомирської області курсом на захід;
  • Група БПЛА в центральній частині Кіровоградської області курсом на північ та захід;
  • Група дронів у Миколаївській області курсом на північ та північний захід.

Станом на 00:16 мапа повітряних тривог України виглядає так:

Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Ситуація на фронті та посилення ППО

За даними Генштабу, 3 грудня росіяни активно штурмували позиції ЗСУ на чотирьох напрямках у Харківській та Донецькій областях.

Президент Володимир Зеленський анонсував отримання кілька нових систем ППО від західних партнерів, що допоможе посилити захист України в повітрі.

Тим часом Німеччина планує виділити новий пакет допомоги Україні на 600 мільйонів євро. До нього, зокрема, увійдуть системи ППО Iris-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони
NEWS
Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС
Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС
DAILY
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети