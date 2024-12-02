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IRIS-T та Leopard до кінця року. Відомі подробиці нового пакета допомоги від Німеччини

Понеділок 02 грудня 2024 14:06
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IRIS-T та Leopard до кінця року. Відомі подробиці нового пакета допомоги від Німеччини Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Києву. До кінця року Україна отримає системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Rheinpfalz.

Як пише видання, під час візиту до Києва Шольц та президент України Володимир Зеленський переглянули презентацію безпілотників, які використовуються в оборонній кампанії проти Росії. Зокрема серед безпілотних літальних апаратів (БпЛА) були німецькі дрони від компанії Helsing. Ще 4 тисячі БпЛА від цієї ж компанії будуть поставлені Україні до кінця року.

У тому ж числі до пакета військової підтримки увійдуть:

Підтримка Німеччини України

Німеччина є важливим союзником України у наданні допомоги різного характеру - військової, гуманітарної та фінансової - в умовах повномасштабної війни. Від початку збройної агресії Російської Федерації (РФ) німецький уряд передав Україні сучасне озброєння, серед якого самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, системи протиповітряної оборони IRIS-T, бойові танки Leopard 2, піхотні бойові машини Marder та інше військове обладнання.

Окрім підтримки в оборонній сфері, Німеччина інвестує кошти у гуманітарні ініціативи, відновлення критичної інфраструктури та допомогу українцям, які змушені були покинути свої домівки.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв нещодавно звернув увагу на важливість уникнення "червоних ліній" у процесі надання підтримки нашій державі.

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