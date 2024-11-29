У Криму лунають вибухи, ймовірно "прилетіло" по ворожому С-400

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

"Крим. Подейкують, приліт туди, де стояв С-400 росіян. А також зберігалися боєприпаси", - пише Коваленко.

Тим часом російські місцеві канали стверджують про нібито "знищення боєприпасів".

С-400

С-400 "Триумф" - це російська зенітно-ракетна система великої дальності, розроблена для ураження літаків, крилатих і балістичних ракет, а також наземних цілей. Введена на озброєння у 2007 році, система є модернізацією попереднього комплексу С-300 і відрізняється більшою дальністю, точністю та здатністю одночасно атакувати декілька цілей. Основними компонентами є радарні станції, командний пункт, пускові установки та різні типи ракет, які можуть вражати цілі на відстанях до 400 км і на висотах до 30 км.

Вибухи у Криму

Крим був окупований ворогом ще у 2014 році. Після цього росіяни перетворили півострів на величезну військову базу, оточивши його протиповітряною обороною (ППО). Сили оборони, від початку повномасштабного вторгнення, регулярно завдають ударів по цілях на території півострова.

Вчора, 27 листопада, у Криму пролунали чергові вибухи. Тоді ж росіяни стверджували про роботу ППО, а місцеві - про "приліт" по аеродрому "Бельбек".