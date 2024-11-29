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Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед": где угроза ударов

Пятница 29 ноября 2024 23:43
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Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед": где угроза ударов Фото: россияне снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 23:13 военные сообщили о вхождении первых дронов из Херсонской в Николаевскую область.

Также зафиксированы БпЛА в Сумской области, движутся в юго-западном направлении курсом на Полтавскую область.

Кроме того, несколько групп "Шахедов" движутся с юга в направлении Днепропетровской области на Криворожский район.

Обновлено 0:23

Несколько групп БпЛА в Днепропетровской области (Никопольский район).

Дроны в Полтавской области, движутся в юго-западном направлении.

Также сообщается о движении группы беспилотников в направлении Кривого Рога.

По состоянию на 23:55 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе типа &quot;Шахед&quot;: где угроза ударов

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По состоянию на вечер 29 ноября, на фронте произошло 172 боевых столкновения. Россияне активно штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях в Донецкой области.

Днем во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Вероятно Силы обороны уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс С-400, что сопровождалось масштабной детонацией боеприпасов.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что горячую фазу войны может остановить вступление Украины в НАТО, а временно оккупированные территории можно вернуть позже дипломатическим путем.

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