Росіяни атакують Україну дронами, у Харкові та Одесі пролунали вибухи: що відомо

Цього вечора, 28 лютого, російські загарбники знову атакували територію України ударними безпілотниками. У Харкові та в Одеському районі є "приліти", вже відомо про жертву через ворожий обстріл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та мера Харкова Ігоря Терехова.
У Повітряних силах інформували про фіксацію руху БПЛА противника у кількох напрямках. Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Додамо також, що пізніше військові повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півночі.
Близько 22:50 стало відомо, що в районі міста Харків було чути вибух на тлі дронової атаки.
"У місті було чутно вибух! Будьте обережні - можливі ще атаки БПЛА", - розповів міський голова Терехов.
Згодо він уточнив, що за попередніми даними повітряний удар було скоєно противником по центральній частині міста, а саме у районі житлової забудови.
"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - сказав мер Харкова.
Пізніше він додав, що на місто ще рухається БПЛА, та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.
"Маємо ще один приліт, попередньо у Шевченківському районі і знову поряд з житловими багатоповерхівками", - розповів мер.
Як розповів керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові був ще один удар ворога, був "приліт" у Шевченківському районі, обійшлося без постраждалих.
Мешканців міста попередили. що російські безпілотники продовжують рух в бік Харкова.
"Ще один удар в центральній частині міста біля житлових будинків. Інформація щодо постраждалих перевіряється", - йдеться в заяві начальника ОВА.
Також глава ОВА розповів пізніше, що по Харкову було завдано четвертий удар, зокрема по Холодногірському району.
"Профільні служби виїхали на місце влучання", - повідомив чиновник.
Як розповів глава ОВА згодом, п'ятий удар окупантів був по центру Харкова, по Шевченківському району міста.
У Харкові атакований медичний заклад, там пожежа
Як розповів міський голова Терехов, російські окупанти вдарили по медичному закладу Харкова, у якому перебувають люди. Він додав, що на місці влучання спалахнула пожежа.
"Один із безпілотників влучив на території медичної установи. На цю хвилину - без постраждалих", - розповів Синєгубов пізніше.
Як передав глава ОВА згодом, у Харкові через влучання "Шахеда" працівники ДСНС ліквідовують пожежу на покрівлі трьохповерхової будівлі.
Також чиновник розповів, що було ще одне влучання безпілотника у Київському району. Він зазначив, що усі влучання - центральна частина міста Харків.
Мер Терехов додав, що росіяни продовжують атакувати Харків, ще один "приліт" був у Київському районі біля АЗС.
"Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - розповів він.
Як розповів глава ОВА, російські окупанти цього вечора вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. І внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина
"Під ударом був Одеський район. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби", - передав чиновник.
Він додав, що загроза повітряних ударів по місту залишається.
Нагадаємо, добою раніше, 27 лютого, російські терористи масовано атакували Україну безпілотниками, й тоді під удари потрапили Суми, Запоріжжя, передмістя Харкова та Харківська область.
Крім того, повідомлялося, що у ніч проти 17 лютого росіяни теж масовано атакували Україну дронами. Зокрема, повідомлялося про вибухи в Києві та інших містах.
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