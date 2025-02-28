Росіяни атакують Україну дронами, у Харкові та Одесі пролунали вибухи: що відомо

У Повітряних силах інформували про фіксацію руху БПЛА противника у кількох напрямках. Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Додамо також, що пізніше військові повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півночі.

Харків

Близько 22:50 стало відомо, що в районі міста Харків було чути вибух на тлі дронової атаки.

"У місті було чутно вибух! Будьте обережні - можливі ще атаки БПЛА", - розповів міський голова Терехов.

Згодо він уточнив, що за попередніми даними повітряний удар було скоєно противником по центральній частині міста, а саме у районі житлової забудови.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - сказав мер Харкова.

Пізніше він додав, що на місто ще рухається БПЛА, та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.

"Маємо ще один приліт, попередньо у Шевченківському районі і знову поряд з житловими багатоповерхівками", - розповів мер.

Як розповів керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові був ще один удар ворога, був "приліт" у Шевченківському районі, обійшлося без постраждалих.

Мешканців міста попередили. що російські безпілотники продовжують рух в бік Харкова.

"Ще один удар в центральній частині міста біля житлових будинків. Інформація щодо постраждалих перевіряється", - йдеться в заяві начальника ОВА.

Також глава ОВА розповів пізніше, що по Харкову було завдано четвертий удар, зокрема по Холодногірському району.

"Профільні служби виїхали на місце влучання", - повідомив чиновник.

Як розповів глава ОВА згодом, п'ятий удар окупантів був по центру Харкова, по Шевченківському району міста.

У Харкові атакований медичний заклад, там пожежа

Як розповів міський голова Терехов, російські окупанти вдарили по медичному закладу Харкова, у якому перебувають люди. Він додав, що на місці влучання спалахнула пожежа.

"Один із безпілотників влучив на території медичної установи. На цю хвилину - без постраждалих", - розповів Синєгубов пізніше.

Як передав глава ОВА згодом, у Харкові через влучання "Шахеда" працівники ДСНС ліквідовують пожежу на покрівлі трьохповерхової будівлі.

Також чиновник розповів, що було ще одне влучання безпілотника у Київському району. Він зазначив, що усі влучання - центральна частина міста Харків.

Мер Терехов додав, що росіяни продовжують атакувати Харків, ще один "приліт" був у Київському районі біля АЗС.

"Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - розповів він.

Одеський район

Як розповів глава ОВА, російські окупанти цього вечора вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. І внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина

"Під ударом був Одеський район. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби", - передав чиновник.

Він додав, що загроза повітряних ударів по місту залишається.