Россияне атакуют Украину дронами, в Харькове и Одессе прогремели взрывы: что известно

Этим вечером, 28 февраля, российские захватчики снова атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. В Харькове и в Одесском районе есть "прилеты", уже известно о жертве из-за вражеского обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера и мэра Харькова Игоря Терехова.
В Воздушных силах информировали о фиксации движения БПЛА противника в нескольких направлениях. Из-за угрозы атак "Шахедов" в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Добавим также, что позже военные сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с севера.
Около 22:50 стало известно, что в районе города Харьков был слышен взрыв на фоне дроновой атаки.
"В городе был слышен взрыв! Будьте осторожны - возможны еще атаки БПЛА", - рассказал городской голова Терехов.
Впоследствии он уточнил, что по предварительным данным воздушный удар был совершен противником по центральной части города, а именно в районе жилой застройки.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказал мэр Харькова.
Позже он добавил, что на город еще движется БПЛА, и призвал местных жителей находиться в укрытиях.
"Есть еще один прилет, предварительно в Шевченковском районе и снова рядом с жилыми многоэтажками", - рассказал мэр.
Как рассказал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове был еще один удар врага, был "прилет" в Шевченковском районе, обошлось без пострадавших.
Жителей города предупредили. что российские беспилотники продолжают движение в сторону Харькова.
"Еще один удар в центральной части города возле жилых домов. Информация о пострадавших проверяется", - говорится в заявлении начальника ОВА.
Также глава ОВА рассказал позже, что по Харькову был нанесен четвертый удар, в том числе по Холодногорскому району.
"Профильные службы выехали на место попадания", - сообщил чиновник.
Как рассказал глава ОВА впоследствии, пятый удар оккупантов был по центру Харькова, по Шевченковскому району города.
В Харькове атаковано медицинское учреждение, там пожар
Как рассказал городской голова Терехов, российские оккупанты ударили по медицинскому учреждению Харькова, в котором находятся люди. Он добавил, что на месте попадания вспыхнул пожар.
"Один из беспилотников попал на территорию медицинского учреждения. В эту минуту - без пострадавших", - рассказал Синегубов позже.
Как рассказал глава ОВА, российские оккупанты этим вечером в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. И в результате вражеского обстрела погиб один человек
"Под ударом был Одесский район. В результате атаки и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, предприятие и грузовые и легковые автомобили. Погиб один человек, еще один пострадал. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - передал чиновник.
Он добавил, что угроза воздушных ударов по городу остается.
Напомним, сутки ранее, 27 февраля, российские террористы массированно атаковали Украину беспилотниками, и тогда под удары попали Сумы, Запорожье, пригород Харькова и Харьковская область.
Кроме того, сообщалось, что в ночь на 27 февраля россияне тоже массированно атаковали Украину дронами. В частности, сообщалось о взрывах в Киеве и других городах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.