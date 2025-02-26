У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина
Пізно ввечері, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигнали стали ударні безпілотники росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
Сигнал тривоги у столиці пролунав о 23:15. Через декілька хвилин у КМВА поінформували, що причиною сигналу стали дрони.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах теж підтвердили, що в напрямку Києва летять БпЛА.
Водночас у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в області працюють сили ППО. Українців закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.
Зазначимо, що в інших регіонах також зафіксовано БпЛА.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:25 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Нагадаємо, що минулої ночі російська армія запустила по Україні 177 ударних дронів типу Shahed. Станом на 9 ранку сьогоднішнього дня, сили ППО збили 110 безпілотників, ще 66 дронів-імітаторів - були локально втрачені.
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