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РФ атакує Україну безпілотниками. В низці областей оголошено тривогу, працює ППО

Фото: росіяни вкотре атакують Україну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська армія запустила ударні безпілотники в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, дрони виявлені на півночі Херсонської області, рухаються в напрямку Апостолове/Покров.

Також повідомляється про загрозу ударних БпЛА для Дніпропетровської області.

Крім того, у Сумській області сили ППО працюють по ворожому безпілотнику.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

Обстріли України

Нагадаємо, 1 серпня близько 23:00 у місті Павлоград Дніпропетровської області було чутно вибухи.

Близько 21:00 у Києві та багатьох областях оголошували повітряну тривогу через загрозу атак балістичними ракетами.

Згодом у Кропивницькому пролунали вибухи.

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Війна Росії проти України