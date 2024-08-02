RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена тревога, работает ПВО

Фото: россияне в очередной раз атакуют Украину ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская армия запустила ударные беспилотники в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, дроны обнаружены на севере Херсонской области, движутся в направлении Апостолово/Покров.

Также сообщается об угрозе ударных БпЛА для Днепропетровской области.

Кроме того, в Сумской области силы ПВО работают по вражескому беспилотнику.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Обстрелы Украины

Напомним, 1 августа около 23:00 в городе Павлоград Днепропетровской области были слышны взрывы.

Около 21:00 в Киеве и многих областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак баллистическими ракетами.

Позже в Кропивницком прогремели взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины