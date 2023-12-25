Українські військові знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі
Сили протиповітряної оборони України сьогодні, 25 грудня, збили російську ракету Х-59 у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".
Зазначається, що ворожу ціль вдалося знищити в Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.
Атака РФ по Україні
У неділю ввечері, 24 грудня, російська армія атакувала південні регіони України. Наліт "Шахедів" у Святвечір тривав 6,5 годин та призвів до пожеж у двох областях.
Повітряні сили України повідомили, що в ніч на 25 грудня російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed" і двома авіаційними ракетами.
Силам ППО вдалося збити майже всі ворожі цілі. Крім того, наші воїни знищили два винищувачі окупантів.
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