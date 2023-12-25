ua en ru
Пн, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі

Криворізький район, Понеділок 25 грудня 2023 16:03
UA EN RU
Українські військові знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі Архівне фото: українські військові знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили протиповітряної оборони України сьогодні, 25 грудня, збили російську ракету Х-59 у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що ворожу ціль вдалося знищити в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.

Атака РФ по Україні

У неділю ввечері, 24 грудня, російська армія атакувала південні регіони України. Наліт "Шахедів" у Святвечір тривав 6,5 годин та призвів до пожеж у двох областях.

Повітряні сили України повідомили, що в ніч на 25 грудня російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed" і двома авіаційними ракетами.

Силам ППО вдалося збити майже всі ворожі цілі. Крім того, наші воїни знищили два винищувачі окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кривий Ріг Дніпропетровська область ПВО Війна в Україні
NEWS
Росіяни все частіше відмовляються брати участь у штурмах, групами здаються у полон, - ЗСУ
Росіяни все частіше відмовляються брати участь у штурмах, групами здаються у полон, - ЗСУ
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ