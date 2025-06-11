Росіяни атакують майже на всіх напрямках: де тривають найгарячіші бої

На фронті від початку доби 11 червня відбулося 99 бойових зіткнень. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог шість разів йшов вперед на позиції наших захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося 11 боєзіткнень, три з яких триває дотепер. Ворог атакував в районах населених пунктів Надія, Карпівка, Білогорівки та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

На Сіверському напрямку противник намагався просунутися у бік Григорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в бік Ступочок та Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

Сили оборони успішно зупинили дев’ять ворожих атак на Торецькому напрямку. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка.

На Покровському напрямку ворог 33 рази розпочинав зіткнення різної інтенсивності в районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка. Наші захисники відбили 31 ворожу атаку, бої продовжуються. Противник завдав авіаційних ударів по районах Полтавки та Коптєвого.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 15 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя. Три ворожі атаки досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку точиться чотири боєзіткнення поблизу Малинівки, одну атаку загарбників вже відбито.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог намагався просунутися вперед у напрямку Павлівки, був зупинений нашими захисниками.

На Придніпровському напрямку агресор провів марну атаку у бік позицій наших захисників.

На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак загарбників, ще три боєзіткнення триває дотепер. Крім того, ворог здійснив шість авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб, а також завдав 79 артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.