Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои

На фронте с начала суток 11 июня произошло 99 боевых столкновений. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Купянском направлении с начала суток враг шесть раз шел вперед на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня произошло 11 боестолкновений, три из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Грековка, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.

На Северском направлении противник пытался продвинуться в сторону Григорьевки, получил отпор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек и Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Силы обороны успешно остановили девять вражеских атак на Торецком направлении. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Яблоновка.

На Покровском направлении враг 33 раза начинал столкновения различной интенсивности в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка. Наши защитники отбили 31 вражескую атаку, бои продолжаются. Противник нанес авиационные удары по районам Полтавки и Коптевого.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 15 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья. Три вражеские атаки до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении идет четыре боестолкновения вблизи Малиновки, одна атака захватчиков уже отбита.

На Ореховском направлении сегодня враг пытался продвинуться вперед в направлении Павловки, был остановлен нашими защитниками.

На Приднепровском направлении агрессор провел бесполезную атаку в сторону позиций наших защитников.

На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжается до сих пор. Кроме того, враг осуществил шесть авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб, а также нанес 79 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.