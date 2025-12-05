Росіяни атакують Харківщину: є влучання у підприємство, виникла пожежа

Росіяни ввечері 4 грудня, о 22.00, в черговий раз масовано атакували Чугуївську громаду в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чугуївську міську голову Галину Мінаєву в Telegram.
Ворожі безпілотники вразили непрацююче промислове підприємство.
"Пошкоджено будівлю адміністративного корпусу, виникла пожежа. Працівниками ДСНС проводяться заходи щодо локалізації та ліквідації займання. Його площа та збитки встановлюються. Інформація щодо потерпілих на даний час не надходила", - повідомила міський голова.
За словами Мінаєвої, також зафіксовано прильот 3 дронів у віддаленому мікрорайоні міста. Влучання відбулося в будівлю, яка раніше вже була знищена обстрілами.
"Внаслідок даного обстрілу виникла пожежа, постраждалі особи відсутні.
Працівниками ДСНС проводяться заходи щодо локалізації та ліквідації займання", - підсумувала чиновниця.
Ворог час від часу обстрілює Харківщину дронами та ракетами, а також КАБами. РБК-Україна писало про нещодавній обстріл Харкова - росіяни масовано атакували місто дронами. Було зафіксовано приліт в один з будинків, також була інформація про жертв і постраждалих.
А саме в результаті обстрілу тоді загинули три людини, 8 осіб постраждали, серед них була дитина.
Незадовго до цього армія РФ завдала масованого удару по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та на Харківщині. Атака спричинила серйозні руйнування, пожежі й пошкодження цивільних об’єктів.