Росіяни атакують Харківщину: є влучання у підприємство, виникла пожежа

Попередні обстріли Харківщини

Ворог час від часу обстрілює Харківщину дронами та ракетами, а також КАБами. РБК-Україна писало про нещодавній обстріл Харкова - росіяни масовано атакували місто дронами. Було зафіксовано приліт в один з будинків, також була інформація про жертв і постраждалих.

А саме в результаті обстрілу тоді загинули три людини, 8 осіб постраждали, серед них була дитина.

Незадовго до цього армія РФ завдала масованого удару по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та на Харківщині. Атака спричинила серйозні руйнування, пожежі й пошкодження цивільних об’єктів.