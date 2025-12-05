RU

Россияне атакуют Харьковскую область: есть попадание в предприятие, возник пожар

Фото: РФ обстреляла общину дронами (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне вечером 4 декабря, в 22.00, в очередной раз массированно атаковали Чугуевскую громаду в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чугуевскую городскую голову Галину Минаеву в Telegram.

Вражеские беспилотники поразили неработающее промышленное предприятие.

"Повреждено здание административного корпуса, возник пожар. Работниками ГСЧС проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания. Его площадь и ущерб устанавливаются. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - сообщила городской голова.

По словам Минаевой, также зафиксирован прилет 3 дронов в отдаленном микрорайоне города. Попадание произошло в здание, которое ранее уже было уничтожено обстрелами.

"Вследствие данного обстрела возник пожар, пострадавшие лица отсутствуют.
Работниками ГСЧС проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания", - подытожила чиновница.

Предыдущие обстрелы Харьковщины

Враг время от времени обстреливает Харьковщину дронами и ракетами, а также КАБами. РБК-Украина писало о недавнем обстреле Харькова - россияне массированно атаковали город дронами. Был зафиксирован прилет в один из домов, также была информация о жертвах и пострадавших.

А именно в результате обстрела тогда погибли три человека, 8 человек пострадали, среди них был ребенок.

Незадолго до этого армия РФ нанесла массированный удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и на Харьковщине. Атака вызвала серьезные разрушения, пожары и повреждения гражданских объектов.

