Россияне атакуют Харьковскую область: есть попадание в предприятие, возник пожар

Предыдущие обстрелы Харьковщины

Враг время от времени обстреливает Харьковщину дронами и ракетами, а также КАБами. РБК-Украина писало о недавнем обстреле Харькова - россияне массированно атаковали город дронами. Был зафиксирован прилет в один из домов, также была информация о жертвах и пострадавших.

А именно в результате обстрела тогда погибли три человека, 8 человек пострадали, среди них был ребенок.

Незадолго до этого армия РФ нанесла массированный удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и на Харьковщине. Атака вызвала серьезные разрушения, пожары и повреждения гражданских объектов.