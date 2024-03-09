Росіяни атакують дронами Україну: які області під загрозою

Станом на 22:50 загроза застосування ударних дронів оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Зокрема, за даними Повітряних сил, група ворожих "Шахедів" зафіксована на півночі Херсонської області та тримає курс на Кривий Ріг. До цього в Повітряних силах попереджали про дрони в Запорізькій області, які летіли в бік Дніпропетровської області.

Оновлено 23:42

За останні півгодини в Одесі двічі лунали вибухи. В Одеському районі прогриміли повторні вибухи.

Крім того, нова група "Шахедів" прямує з півдня в Миколаївську область. Зокрема, було чути вибухи у місті Снігурівка.

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

Групи "Шахедів" рухаються:

з Херсонської області в напрямку Миколаївської області;

на заході Миколаївщини - курсом на Одеську область;

в Одеській області - в районі Одеси;

в центрі Кіровоградщини - в напрямку Черкаської області;

на сході Дніпропетровщини - курсом на Харківську область.

Атака дронів в ніч на 9 березня

Нагадаємо, минулої ночі росіяни також атакували Україну ударними дронами. Повітряні сили повідомляли, що українські військові знищили 12 з 15 ворожих дронів. До відбиття атаки залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Окупанти запускали "Шахеди" з Чауди (Крим) та Приморсько-Ахтарська (Росія).

Один з ворожих "Шахедів" атакував Дніпропетровську область. Там, за даними місцевої ОВА, було влучання в промислове підприємство, в результаті чого спалахнула пожежа.

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