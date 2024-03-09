UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни атакують дронами Україну: які області під загрозою

Фото: росіяни атакували Україну дронами (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 9 березня росіяни знову запустили ударні дрони "Шахед" в бік території України. Наразі загроза ударів оголошена у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Станом на 22:50 загроза застосування ударних дронів оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Зокрема, за даними Повітряних сил, група ворожих "Шахедів" зафіксована на півночі Херсонської області та тримає курс на Кривий Ріг. До цього в Повітряних силах попереджали про дрони в Запорізькій області, які летіли в бік Дніпропетровської області.

Оновлено 23:42

За останні півгодини в Одесі двічі лунали вибухи. В Одеському районі прогриміли повторні вибухи.

Крім того, нова група "Шахедів" прямує з півдня в Миколаївську область. Зокрема, було чути вибухи у місті Снігурівка.

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

Групи "Шахедів" рухаються:

  • з Херсонської області в напрямку Миколаївської області;
  • на заході Миколаївщини - курсом на Одеську область;
  • в Одеській області - в районі Одеси;
  • в центрі Кіровоградщини - в напрямку Черкаської області;
  • на сході Дніпропетровщини - курсом на Харківську область.

Атака дронів в ніч на 9 березня

Нагадаємо, минулої ночі росіяни також атакували Україну ударними дронами. Повітряні сили повідомляли, що українські військові знищили 12 з 15 ворожих дронів. До відбиття атаки залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Окупанти запускали "Шахеди" з Чауди (Крим) та Приморсько-Ахтарська (Росія).

Один з ворожих "Шахедів" атакував Дніпропетровську область. Там, за даними місцевої ОВА, було влучання в промислове підприємство, в результаті чого спалахнула пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниАтака дронів