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Россияне атакуют дронами Украину: какие области под угрозой

Фото: россияне атаковали Украину дронами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 9 марта россияне снова запустили ударные дроны "Шахед" в сторону территории Украины. В настоящее время угроза ударов объявлена в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

По состоянию на 22:50 угроза применения ударных дронов объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

В частности, по данным воздушных сил, группа вражеских "Шахедов" зафиксирована на севере Херсонской области и держит курс на Кривой Рог. До этого в Воздушных силах предупреждали о летевших в сторону Днепропетровской области дронах в Запорожской области.

Атака дронов в ночь на 9 марта

Напомним, минувшей ночью россияне также атаковали Украину ударными дронами. Воздушные силы сообщали, что украинские военные уничтожили 12 из 15 вражеских дронов. К отражению атаки привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Оккупанты запускали "Шахеды" из Чауды (Крым) и Приморско-Ахтарска (Россия).

Один из вражеских "Шахедов" атаковал Днепропетровскую область. Там, по данным местной ОВА, было попадание в промышленное предприятие, в результате чего вспыхнул пожар.

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