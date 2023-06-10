Росіяни атакують дронами Одеську та Миколаївську області, працює ППО

У небі над Одеською та Миколаївської областями йде бойова робота, росіяни атакують ударними дронами типу Shahed-136/131. Людей закликали перебувати в укриттях та не фіксувати роботу сил ППО.

"Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів", - йдеться у повідомленні.

Загроза повітряної атаки

Ввечері 9 червня, у південних, східних та північних областях України оголосили про повітряну тривогу.

В Одесі під час тривоги пролунала серія вибухів.