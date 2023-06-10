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Росіяни атакують дронами Одеську та Миколаївську області, працює ППО

Фото: атака дронів на Одеську і Миколаївську області (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія, вночі 10 червня, атакує Одеську та Миколаївські області України "шахедами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Оперативного командування "Південь" Владислава Назарова у Telegram.

У небі над Одеською та Миколаївської областями йде бойова робота, росіяни атакують ударними дронами типу Shahed-136/131. Людей закликали перебувати в укриттях та не фіксувати роботу сил ППО.

"Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів", - йдеться у повідомленні.

Загроза повітряної атаки

Ввечері 9 червня, у південних, східних та північних областях України оголосили про повітряну тривогу.

В Одесі під час тривоги пролунала серія вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ОдесаМиколаївська областьдрониВибухПВОвоздушная тревога