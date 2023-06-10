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Россияне атакуют дронами Одесскую и Николаевскую области, работает ПВО

Фото: атака дронов на Одесскую и Николаевскую области (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия, ночью 10 июня, атакует Одесскую и Николаевские области Украины "шахедами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

В небе над Одесской и Николаевской областями идет боевая работа, россияне атакуют ударными дронами типа Shahed-136/131. Людей призывали находиться в укрытиях и не фиксировать работу сил ПВО.

"В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов", - говорится в сообщении.

Угроза воздушной атаки

Вечером 9 июня в южных, восточных и северных областях Украины объявили о воздушной тревоге.

В Одессе во время тревоги прозвучала серия взрывов.

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ОдессаНиколаевская областьдрониВзрывПВОвоздушная тревога