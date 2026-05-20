ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакують Дніпро дронами та балістикою: є поранені

01:54 20.05.2026 Ср
1 хв
Спочатку балістика - потім дрони: місто під ударом уже вдруге за ніч
aimg Катерина Коваль
Росіяни атакують Дніпро дронами та балістикою: є поранені Фото: окупанти атакують місто і дронами, і ракетами (facebook.com/lvivdsns)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вночі 20 травня Росія атакувала Дніпро. Внаслідок удару спалахнула пожежа, п'ятеро людей отримали поранення - двоє перебувають у важкому стані. Пізніше над містом знову зафіксували дрони і пролунали нові вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника ОВА Олександра Ганжі.

Читайте також: Росіяни тричі за добу атакували дронами депо "Нової пошти" у Харкові

Що сталося

Близько півночі у Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози застосування балістичного озброєння. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив атаку і повідомив про пожежу на місці удару.

Кількість поранених зросла до п'яти - всі госпіталізовані. Чоловік 40 років і жінка перебувають у важкому стані, 25-річний постраждалий - у стані середньої тяжкості.

Близько 1:34 над містом знову зафіксували рух безпілотників - пролунали ще два вибухи. Інформація уточнюється.

Оновлено о 1:55:

За повідомленням Олександра Ганжі, внаслідок обстрілу пошкоджені склади з продуктами харчування.

Фото: наслідки атаки на Дніпро 20 травня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удари по українських містах тривають щоночі. В ніч на 19 травня окупанти вдарили безпілотниками по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова - пошкоджено понад 10 житлових будинків, спалахнули пожежі.

Вчора росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук - під ударом опинилося підприємство, поруч пошкоджено торговельний центр, супермаркет і пожежну техніку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпро Війна в Україні Дрони
Новини
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі