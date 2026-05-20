Россияне атакуют Днепр дронами и баллистикой: есть раненые

Ночью 20 мая Россия атаковала Днепр. В результате удара вспыхнул пожар, пять человек получили ранения - двое находятся в тяжелом состоянии. Позже над городом снова зафиксировали дроны и прогремели новые взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ОВА Александра Ганжи.

Что произошло

Около полуночи в Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы применения баллистического вооружения. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа подтвердил атаку и сообщил о пожаре на месте удара.

Количество раненых возросло до пяти - все госпитализированы. Мужчина 40 лет и женщина находятся в тяжелом состоянии, 25-летний пострадавший - в состоянии средней тяжести.

Около 1:34 над городом снова зафиксировали движение беспилотников - прозвучали еще два взрыва. Информация уточняется.

Обновлено в 1:55:

По сообщению Александра Ганжи, в результате обстрела повреждены склады с продуктами питания.

Фото: последствия атаки на Днепр 20 мая (t.me/dnipropetrovskaODA)