Россияне атакуют Днепр дронами и баллистикой: есть раненые

01:54 20.05.2026 Ср
1 мин
Сначала баллистика - потом дроны: город под ударом уже второй раз за ночь
aimg Екатерина Коваль
Фото: оккупанты атакуют город и дронами, и ракетами (facebook.com/lvivdsns)
Ночью 20 мая Россия атаковала Днепр. В результате удара вспыхнул пожар, пять человек получили ранения - двое находятся в тяжелом состоянии. Позже над городом снова зафиксировали дроны и прогремели новые взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ОВА Александра Ганжи.

Что произошло

Около полуночи в Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы применения баллистического вооружения. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа подтвердил атаку и сообщил о пожаре на месте удара.

Количество раненых возросло до пяти - все госпитализированы. Мужчина 40 лет и женщина находятся в тяжелом состоянии, 25-летний пострадавший - в состоянии средней тяжести.

Около 1:34 над городом снова зафиксировали движение беспилотников - прозвучали еще два взрыва. Информация уточняется.

Обновлено в 1:55:

По сообщению Александра Ганжи, в результате обстрела повреждены склады с продуктами питания.

Фото: последствия атаки на Днепр 20 мая (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удары по украинским городам продолжаются каждую ночь. В ночь на 19 мая оккупанты ударили беспилотниками по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова - повреждены более 10 жилых домов, вспыхнули пожары.

Вчера россияне ударили баллистической ракетой по центру Прилук - под ударом оказалось предприятие, рядом повреждены торговый центр, супермаркет и пожарная техника.

