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Росіяни атакували жилий сектор Кривого Рогу: є загиблі і поранені, серед них діти

Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В ніч проти 21 вересня Росія атакувала Кривий Ріг ракетами. За попередньою інформацією, троє людей загинули, троє отримали поранення. Під завалами можуть бути ще люди.

"Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста", - написав Вілкул. 

Для порятунку людей задіяні всі рятувальні, комунальні та медичні служби, запевнив він.

Міський штаб допомоги розгортається за адресою Миколаївське шосе 18, СШ 123.

Близько 3:00 Повітряні Сили повідомляли про рух крилатих ракет на Кривий Ріг.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час атаки РФ у ніч проти 4 вересня було зруйновано готель. Також пошкоджено навчальні заклади. Постраждали п'ятеро осіб.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Львова та Кривого Рогу в ніч на 4 вересня. Він наголосив, що російський терор потрібно зупинити.

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Війна Росії проти України