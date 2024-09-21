Росіяни атакували жилий сектор Кривого Рогу: є загиблі і поранені, серед них діти

Нагадаємо, у Кривому Розі під час атаки РФ у ніч проти 4 вересня було зруйновано готель. Також пошкоджено навчальні заклади. Постраждали п'ятеро осіб.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Львова та Кривого Рогу в ніч на 4 вересня. Він наголосив, що російський терор потрібно зупинити.

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