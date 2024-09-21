Росіяни атакували жилий сектор Кривого Рогу: є загиблі і поранені, серед них діти

В ніч проти 21 вересня Росія атакувала Кривий Ріг ракетами. За попередньою інформацією, троє людей загинули, троє отримали поранення. Під завалами можуть бути ще люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.
"Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста", - написав Вілкул.
Для порятунку людей задіяні всі рятувальні, комунальні та медичні служби, запевнив він.
Міський штаб допомоги розгортається за адресою Миколаївське шосе 18, СШ 123.
Близько 3:00 Повітряні Сили повідомляли про рух крилатих ракет на Кривий Ріг.
Нагадаємо, у Кривому Розі під час атаки РФ у ніч проти 4 вересня було зруйновано готель. Також пошкоджено навчальні заклади. Постраждали п'ятеро осіб.
Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Львова та Кривого Рогу в ніч на 4 вересня. Він наголосив, що російський терор потрібно зупинити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.