Россияне атаковали жилой сектор Кривого Рога: есть погибшие и раненые, среди них дети

В ночь на 21 сентября Россия атаковала Кривой Рог ракетами. По предварительной информации, три человека погибли, трое получили ранения. Под завалами могут оказаться еще люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула.
"Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки по жилому сектору города", - написал Вилкул.
Для спасения людей привлечены все спасательные, коммунальные и медицинские службы, заверил он.
Городской штаб помощи разворачивается по адресу Николаевское шоссе, 18, СШ 123.