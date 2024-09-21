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Россияне атаковали жилой сектор Кривого Рога: есть погибшие и раненые, среди них дети

Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 21 сентября Россия атаковала Кривой Рог ракетами. По предварительной информации, три человека погибли, трое получили ранения. Под завалами могут оказаться еще люди.

"Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки по жилому сектору города", - написал Вилкул.

Для спасения людей привлечены все спасательные, коммунальные и медицинские службы, заверил он.

Городской штаб помощи разворачивается по адресу Николаевское шоссе, 18, СШ 123.

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