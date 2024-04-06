Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано житлові будинки, є постраждалі та загиблі

Атака росіян по Запоріжжю

Вночі 6 квітня під час масштабної повітряної тривоги по Україні у Запоріжжі пролунали вибухи. У місті була загроза крилатих ракет.

На день раніше росіяни також обстрілювали Запоріжжя під час загрози балістики.

Згідно з останніми даними, було відомо про шістьох постраждалих і двох загиблих внаслідок атаки.

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