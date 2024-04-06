Россияне атаковали Запорожскую область: разрушены жилые дома, есть пострадавшие и погибшие

Запорожскую область атаковали россияне 5 апреля. Глава ОВА Иван Федоров рассказал об последствиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
По словам главы ОВА, россияне ударили минимум 5 ракетами по Запорожью. В результате есть раненые и погибшие.
"4 человека погибли, 25 ранены в результате вражеских ракетных атак на Запорожье.", - сообщил Федоров.
По словам Федорова, 46 беспилотников разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Также российские войска
Также в области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
"Поступили 48 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - сказал глава Запорожской ОВА.
Ночью 6 апреля во время масштабной воздушной тревоги по Украине, в Запорожье раздались взрывы. В городе была угроза крылатых ракет.
Днем ранее россияне также обстреливали Запорожье во время угрозі баллистики.
Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.
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