Россияне атаковали Запорожскую область: разрушены жилые дома, есть пострадавшие и погибшие

Атака россиян по Запорожью

Ночью 6 апреля во время масштабной воздушной тревоги по Украине, в Запорожье раздались взрывы. В городе была угроза крылатых ракет.

Днем ранее россияне также обстреливали Запорожье во время угрозі баллистики.

Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.

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