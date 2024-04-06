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Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано житлові будинки, є постраждалі та загиблі

Запоріжжя, Субота 06 квітня 2024 07:26
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Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано житлові будинки, є постраждалі та загиблі Фото: Росіяни атакували Запорізьку область (t.me/ivan_fedorov_zp/6168)
Автор: Владислав Прийменко

Запорізьку область атакували росіяни 5 квітня. Голова ОВА Іван Федоров розповів про наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами голови ОВА, росіяни вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю. В результаті є поранені та загиблі.

"4 особи загинули, 25 поранені внаслідок ворожих ракетних атак на Запоріжжі", - повідомив Федоров.

За словами Федорова, 46 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботіно, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Також російські війська

  • завдали авіаційних ударів по Роботіно;
  • 9 обстрілів РСЗВ накривали Малу Токмачку та Роботино;
  • 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового.

Також в області пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

"Надійшли 48 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - сказав голова Запорізької ОВА.

Атака росіян по Запоріжжю

Вночі 6 квітня під час масштабної повітряної тривоги по Україні у Запоріжжі пролунали вибухи. У місті була загроза крилатих ракет.

На день раніше росіяни також обстрілювали Запоріжжя під час загрози балістики.

Згідно з останніми даними, було відомо про шістьох постраждалих і двох загиблих внаслідок атаки.

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