Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано житлові будинки, є постраждалі та загиблі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Надійшли 48 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - сказав голова Запорізької ОВА.

Також в області пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

За словами Федорова, 46 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботіно, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Також російські війська

За словами голови ОВА, росіяни вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю. В результаті є поранені та загиблі.

Атака росіян по Запоріжжю

Вночі 6 квітня під час масштабної повітряної тривоги по Україні у Запоріжжі пролунали вибухи. У місті була загроза крилатих ракет.

На день раніше росіяни також обстрілювали Запоріжжя під час загрози балістики.

Згідно з останніми даними, було відомо про шістьох постраждалих і двох загиблих внаслідок атаки.

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