Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано житлові будинки, є постраждалі та загиблі
Запорізьку область атакували росіяни 5 квітня. Голова ОВА Іван Федоров розповів про наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
За словами голови ОВА, росіяни вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю. В результаті є поранені та загиблі.
"4 особи загинули, 25 поранені внаслідок ворожих ракетних атак на Запоріжжі", - повідомив Федоров.
За словами Федорова, 46 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботіно, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Також російські війська
- завдали авіаційних ударів по Роботіно;
- 9 обстрілів РСЗВ накривали Малу Токмачку та Роботино;
- 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового.
Також в області пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
"Надійшли 48 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - сказав голова Запорізької ОВА.
Атака росіян по Запоріжжю
Вночі 6 квітня під час масштабної повітряної тривоги по Україні у Запоріжжі пролунали вибухи. У місті була загроза крилатих ракет.
На день раніше росіяни також обстрілювали Запоріжжя під час загрози балістики.
Згідно з останніми даними, було відомо про шістьох постраждалих і двох загиблих внаслідок атаки.
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