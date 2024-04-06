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Россияне атаковали Запорожскую область: разрушены жилые дома, есть пострадавшие и погибшие

Запорожье, Суббота 06 апреля 2024 07:26
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Россияне атаковали Запорожскую область: разрушены жилые дома, есть пострадавшие и погибшие Фото: Россияне атаковали Запорожскую область (t.me/ivan_fedorov_zp/6168)
Автор: Владислав Прийменко

Запорожскую область атаковали россияне 5 апреля. Глава ОВА Иван Федоров рассказал об последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По словам главы ОВА, россияне ударили минимум 5 ракетами по Запорожью. В результате есть раненые и погибшие.

"4 человека погибли, 25 ранены в результате вражеских ракетных атак на Запорожье.", - сообщил Федоров.

По словам Федорова, 46 беспилотников разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Также российские войска

  • нанесли авиационные удары по Работино;
  • 9 обстрелов РСЗО накрывали Малую Токмачку и Роботино;
  • 199 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Вербового.

Также в области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

"Поступили 48 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - сказал глава Запорожской ОВА.

Атака россиян по Запорожью

Ночью 6 апреля во время масштабной воздушной тревоги по Украине, в Запорожье раздались взрывы. В городе была угроза крылатых ракет.

Днем ранее россияне также обстреливали Запорожье во время угрозі баллистики.

Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.

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