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Росіяни атакували Запорізьку область: одна людина загинула, троє поранені

Понеділок 31 березня 2025 22:02
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Росіяни атакували Запорізьку область: одна людина загинула, троє поранені Фото: внаслідок атаки одна людина загинула, троє поранені (t.me/ivan_fedorov)
Автор: Ірина Гайдук

Росіяни завдали авіаційних ударів по прифронтовій громаді Запорізької області. Внаслідок атаки одна жінка загинула, ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Близько 19:00 години Федоров розповів, що війська окупантів ударили по цивільних обʼєктах однієї з прифронтових громад Запорізької області. В результаті атаки були зруйновані та пошкоджені житлові будинки й заклади соціальної сфери.

Повідомлялось, що під завалами може знаходитися жінка. Тому була розпочата пошуково-рятувальна операція.

Пізніше Федоров повідомив, що жінку знайшли мертвою.

"66-річна жінка загинула. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого ударом будинку", - заявив очільник Запорізької ОВА.

Від ворожих ударів травмовані 57-річний чоловік та 46-річна жінка, попередньо повідомили в ОВА.

Згодом Федоров додав, що кількість поранених зросла.

"74-річну жінку у стані середньої важкості доставили до лікарні. Медики надають їй допомогу", - заявив він.

Фото: наслідки ударів по Запорізькій області (t.me/ivan_fedorov)

Обстріли Запорізької області

Нагадаємо, що вночі 30 березня росіяни також атакували Запорізьку область. У результаті атаки було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі та щонайменше десять будинків. Через обстріл частина селища Кушугум залишилася без електропостачання.

Також 27 березня у Запорізькій області росіяни залишили без світла цілу громаду. Вони завдали 10 ударів по одній із прифронтових громад області. Пошкоджено житлові будинки, паркани та нежитлові приміщення.

А в ніч проти 25 березня росіяни били дронами-камікадзе по Запорізькому району. Через ворожу атаку були поранені дві людини.

Окрім того, російські окупанти ввечері, 22 березня, атакували Запорізьку область. Ворог бив КАБами по одному з населених пунктів області, після чого у деяких селах виникли проблеми з електропостачанням.

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Запорізька область Авіаудари
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