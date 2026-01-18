ua en ru
Россияне атаковали Запорожской район: Вольнянск погрузился в блэкаут

Воскресенье 18 января 2026 00:05
Россияне атаковали Запорожской район: Вольнянск погрузился в блэкаут Фото: критическая инфраструктура в Вольнянске переведена на резервное питание (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером, 17 января, атаковали Запорожской район. В результате обстрела произошел пожар, а город Вольнянск погрузился в блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"В Запорожском районе в результате вражеского удара возник пожар. Вольнянск обесточен", - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что:

  • котельные работают от генераторов;
  • централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием.

Также по его словам, все службы работают над восстановлением.

"Критическая инфраструктура в Вольнянске переведена на резервное питание", - сообщил глава ОВА еще в одном посте.

Обновлено в 00:08

Иван Федоров написал, что в результате удара РФ без света остались более 15 тысяч абонентов Вольнянской громады. Он отметил, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Обстрелы Запорожской области

Напомним, в ночь на 17 января россияне атаковали дронами Запорожье. Враг атаковал объект инфраструктуры, в результате чего произошел пожар.

Также мы писали, что днем, 13 января, россияне атаковали энергообъекты Запорожья. Из-за этого значительная часть потребителей осталась без света.

