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Росіяни атакували Запоріжжя, є постраждалі

Фото: Росіяни атакували Запоріжжя, є постраждалі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

"Ворожа атака на Запоріжжя. Є постраждалі", - написав Федоров. 

Наразі інші подробиці атаки невідомі. 

Варто додати, що о 15:02 Повітряні сили України попередили про загрозу балістичного озброєння у Херсонській та Запорізькій областях. Вже о 15:14 "Суспільне" заявило про перший вибух у місті. 

У тому ж числі вибухи пролунали й у Харкові. Російські окупанти скинули керовані авіабомби.

Нічна атака на Україну 5 квітня

У ніч на 5 квітня, ворог застосував проти України:

  • 2 зенітні керовані ракети С-300/С-400;
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 13 ударних БпЛА типу Shahed.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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