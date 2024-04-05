Росіяни атакували Запоріжжя, є постраждалі

Російські терористи вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
"Ворожа атака на Запоріжжя. Є постраждалі", - написав Федоров.
Наразі інші подробиці атаки невідомі.
Варто додати, що о 15:02 Повітряні сили України попередили про загрозу балістичного озброєння у Херсонській та Запорізькій областях. Вже о 15:14 "Суспільне" заявило про перший вибух у місті.
У тому ж числі вибухи пролунали й у Харкові. Російські окупанти скинули керовані авіабомби.
У ніч на 5 квітня, ворог застосував проти України:
Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
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