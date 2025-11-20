Росіяни атакували Запоріжжя дронами: у місті пролунав вибух, є загиблі і поранені

Попередні обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, в ніч на 7 листопада Запоріжжя опинилось під атакою російських окупантів, внаслідок чого у багатоповерхівках та дитсадку вибило вікна. Незадовго до вибухів Повітряні Сили повідомляли про загрозу удару керованими авіабомбами.

Раніше, 5 листопада на Запоріжжі окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників - в результаті обстрілу четверо осіб отримали поранення.

Зазначимо, 3 листопада у Дніпрі та Запорізькій області було чути звуки вибухів. Росіяни запустили по цим регіонам балістичні ракети. У Запорізькому районі пролунали чотири вибухи.