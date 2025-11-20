Россияне атаковали Запорожье дронами: в городе прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

Он рассказал, что россияне атакуют Запорожскую область и, непосредственно, областной центр.

"Взрыв слышали в одном из районов Запорожья. Экстренные службы обследуют территорию. Предварительно, есть пострадавшие", - говорится в заметке Федорова.

Начальник ОВА также призвал всех жителей Запорожья и области оставаться в безопасных местах.

Впоследствии Федоров добавил, что два человека погибли, еще двое получили ранения в результате вражеского удара по Запорожью. В результате атаки повреждены дома, магазин и рынок.

UPD по состоянию на 23:15

В Запорожье вражеская атака привела к тяжелым последствиям. По последним данным Запорожской ОГА, сообщается о 5 погибших и трех раненых.

На месте трагедии работают все экстренные службы - спасатели, медики и правоохранители. Специалисты продолжают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим.