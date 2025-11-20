Россияне атаковали Запорожье дронами: в городе прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
Вечером в четверг, 20 ноября, россияне атаковали Запорожскую область и Запорожье дронами-камикадзе. В городе прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.
Он рассказал, что россияне атакуют Запорожскую область и, непосредственно, областной центр.
"Взрыв слышали в одном из районов Запорожья. Экстренные службы обследуют территорию. Предварительно, есть пострадавшие", - говорится в заметке Федорова.
Начальник ОВА также призвал всех жителей Запорожья и области оставаться в безопасных местах.
Впоследствии Федоров добавил, что два человека погибли, еще двое получили ранения в результате вражеского удара по Запорожью. В результате атаки повреждены дома, магазин и рынок.
UPD по состоянию на 23:15
В Запорожье вражеская атака привела к тяжелым последствиям. По последним данным Запорожской ОГА, сообщается о 5 погибших и трех раненых.
На месте трагедии работают все экстренные службы - спасатели, медики и правоохранители. Специалисты продолжают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим.
Предыдущие обстрелы Запорожья
Напомним, в ночь на 7 ноября Запорожье оказалось под атакой российских оккупантов, в результате чего в многоэтажках и детском саду выбило окна. Незадолго до взрывов Воздушные Силы сообщали об угрозе удара управляемыми авиабомбами.
Ранее, 5 ноября в Запорожье оккупанты атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей - в результате обстрела четыре человека получили ранения.
Отметим, 3 ноября в Днепре и Запорожской области были слышны звуки взрывов. Россияне запустили по этим регионам баллистические ракеты. В Запорожском районе прозвучали четыре взрыва.