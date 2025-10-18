Росіяни атакували Запоріжжя: в адміністративній будівлі сталася пожежа

Обстріли Запоріжжя

Зазначимо, що росіяни останнім часом регулярно обстрілюють Запоріжжя. Наприклад, в ніч на 10 жовтня ворог завдав щонайменше 7 ударів дронами, в результаті чого загорівся житловий будинок і постраждали люди.

Крім того, в ніч на 5 жовтня росіяни здійснили комбіновану атаку по місту. Внаслідок цього були пошкоджені будинки, територія одного з підприємств, виникли пожежі, а також були жертви.