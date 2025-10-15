ua en ru
Росія вдарила "Ланцетами" по АЗС біля Чернігова: деталі атаки

Чернігів, Середа 15 жовтня 2025 10:29
UA EN RU
Росія вдарила "Ланцетами" по АЗС біля Чернігова: деталі атаки Ілюстративне фото: Росія вдарила "Ланцетами" по АЗС біля Чернігова (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російські війська знову атакували території Чернігівської та Сумської областей. Ворог продовжує тероризувати мирне населення та нищити цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

За даними військових, цієї ночі у Чернігові пролунало два вибухи. За попередньою інформацією, російські війська вдарили дронами "Ланцет" по автозаправках у самому обласному центрі та його передмісті.

У Семенівці окупанти атакували FPV-дроном житловий будинок, який повністю згорів. На щастя, інформації про загиблих наразі немає.

Загалом, за добу з 8:00 14 жовтня до ранку 15 жовтня росіяни 37 разів обстріляли Чернігівську область, зафіксовано 57 вибухів.

Водночас, на Сумщині зафіксовано понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах, унаслідок яких постраждали троє людей. У Краснопільській, Середино-Будській і Миколаївській громадах пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Українські військові наголошують, що російська армія продовжує цілеспрямовано бити по цивільних об’єктах, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Раніше ми писали, що удар по одному з інфраструктурних об’єктів у Чернігові, внаслідок якого 12 жовтня поранення отримали п’ятеро людей, було завдано російським безпілотником типу "Ланцет".

Обстріли 15 жовтня

Цієї ночі Дніпропетровська область зазнала масованої атаки дронів. Протиповітряна оборона збила 37 безпілотників, проте кілька Shahed все ж потрапили у цілі, спричинивши руйнування та пожежі.

Водночас російські дрони знову атакували Чернігівщину. У Чернігові сталася пожежа на цивільному об’єкті, а в Семенівці безпілотник влучив у житловий будинок.

За даними Повітряних сил, противник випустив 113 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей з території Росії - з районів Міллєрово, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Близько 50 з них - "Шахеди".

Війна в Україні Чернігів Дрони АЗС
