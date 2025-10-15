Росія вдарила "Ланцетами" по АЗС біля Чернігова: деталі атаки

Російські війська знову атакували території Чернігівської та Сумської областей. Ворог продовжує тероризувати мирне населення та нищити цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

За даними військових, цієї ночі у Чернігові пролунало два вибухи. За попередньою інформацією, російські війська вдарили дронами "Ланцет" по автозаправках у самому обласному центрі та його передмісті.

У Семенівці окупанти атакували FPV-дроном житловий будинок, який повністю згорів. На щастя, інформації про загиблих наразі немає.

Загалом, за добу з 8:00 14 жовтня до ранку 15 жовтня росіяни 37 разів обстріляли Чернігівську область, зафіксовано 57 вибухів.

Водночас, на Сумщині зафіксовано понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах, унаслідок яких постраждали троє людей. У Краснопільській, Середино-Будській і Миколаївській громадах пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Українські військові наголошують, що російська армія продовжує цілеспрямовано бити по цивільних об’єктах, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

