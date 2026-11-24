За даними ОВА, у Коростені російський удар припав на відділення "Нової пошти" та складські приміщення розташованих поруч комерційних підприємств. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати.

Крім того, російський безпілотник атакував залізничну станцію. За інформацією "Укрзалізниці", уламки дрона вбили одну людину, ще двоє людей дістали поранення.

На момент удару поблизу вокзалу перебував електропоїзд. Моніторинговий центр "Укрзалізниці" заздалегідь попередив про небезпеку. Після цього бригада електропоїзда оголосила про загрозу та евакуацію пасажирів.

Залізничники також вивели людей із будівлі вокзалу. Працівники станції, бригада електропоїзда та більшість пасажирів перейшли до стаціонарного укриття. За інформацією компанії, серед залізничників постраждалих немає.

Які ще наслідки атаки на Житомирщину

У Житомирі під російськими ударами опинилися два підприємства. Пошкоджено ремонтний цех, адміністративну будівлю та 36 цивільних автомобілів.

Також вибуховою хвилею пошкодило покрівлі та вікна двох житлових будинків і двох навчальних закладів.

У Житомирському районі росіяни атакували об'єкт енергетичної інфраструктури.

За словами голови ОВА, у шістьох людей зафіксували гостру реакцію на стрес. Госпіталізація їм не знадобилася.