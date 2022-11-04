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Росіяни атакували Вінницьку область дронами-камікадзе

Фото: Росіяни атакували Вінницьку область дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 4 листопада атакували Вінницьку область дронами-камікадзе. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Посадовець вказав, що Shahed-136 були зафіксовані близько 23:13 години. Наразі військові праюють над тим, аби знищити безпілотники.

До слова, громадяни повинні негайно пройти до укриття та перебувати там, поки не пролунає сигнал про відбій небезпеки.

Нагадаємо, вночі 4 листопада у Дніпропетровській області збили 8 російських дронів-камікадзе.

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Вінницька областьВійна Росії проти України