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Россияне атаковали Винницкую область дронами-камикадзе

Фото: Россияне атаковали Винницкую область дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 4 ноября атаковали Винницкую область дронами-камикадзе. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Чиновник указал, что Shahed-136 были зафиксированы около 23:13 часов. В настоящее время украинские военные работают над тем, чтобы уничтожить вражеские беспилотники.

К слову, граждане должны немедленно пройти в укрытие и находиться там, пока не прозвучит сигнал об отбое опасности.

Напомним, ночью 4 ноября в Днепропетровской области сбили 8 российских дронов-камикадзе.

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Винницкая областьВойна России против Украины