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Росіяни атакували Україну вночі ракетами та дронами: скільки збила ППО

Фото: росіяни атакували Україну вночі ракетами та дронами 4 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти атакували Україну вночі проти 4 січня дронами та ракетами. Два БПЛА збили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Обидва - знищені на Хмельниччині", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківській та Донецькій областях.

Обстріл України

Російські війська завдали двох ракетних ударів по Харкову, попередньо застосувавши ракети С-300 сьогодні ввечері, 3 січня. Удари припали до центру міста. Є пошкодження інфраструктури.

Крім того, окупанти в ніч на 4 січня завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Зруйновано дитячий садок та школу. На щастя обійшлося без постраждалих.

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ПВОВійна в Україні