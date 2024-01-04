Россияне атаковали Украину ночью ракетами и дронами: сколько сбила ПВО

"В ночь на 4 января 2024 года враг атаковал двумя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Оба - уничтожены в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Также оккупанты ударили тремя зенитными управляемыми ракетами по Харьковской и Донецкой областях.

Обстрел Украины

Российские войска нанесли два ракетных удара по Харькову, предварительно применив ракеты С-300 сегодня вечером, 3 января. Удары пришлись по центру города. Есть повреждения инфраструктуры.

Кроме того, оккупанты в ночь на 4 января нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области. Разрушены детский сад и школа. К счастью, обошлось без пострадавших.