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Війська РФ вдарили по центру Харкова: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Середа 03 січня 2024 23:36
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Війська РФ вдарили по центру Харкова: пошкоджено цивільну інфраструктуру Фото: війська РФ вдарили по центру Харкова (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали двох ракетних ударів по Харкову, попередньо застосувавши ракети С-300 сьогодні ввечері, 3 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдали 2 ударів по Харкову, попередньо ракетами С-300. На цю хвилину - без постраждалих", - заявив голова Харківської ОВА.

За його словами, є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури у центральній частині міста.

"Попередньо удари по центру Харкова. Інформація про постраждалих уточнюється. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби", - зазначив Терехов.

Обстріли Харкова

Війська РФ в останні тижні активізували удари по Харкову за допомогою ракет та дронів-камікадзе. Так, увечері 2 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Російська Федерація вкотре атакувала місто. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Також мер міста Ігор Терехов повідомляв про "приліт" поряд із житловим будинком. Глава Харківської ОВА зазначав, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.

Також увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова . Пошкоджено готель Kharkiv Palace та житловий будинок. Вже вночі росіяни атакували Харків "Шахедами". Були попадання у центрі міста.

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