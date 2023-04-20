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Росіяни атакували Україну новою партією іранських "Шахедів", - Гуменюк

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Україна, Четвер 20 квітня 2023 08:02
Росіяни атакували Україну новою партією іранських "Шахедів", - Гуменюк Фото: росіяни отримали нову партію Шахедів, та атакували ними Україну (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Росія отримала нову партію іранських дронів-камікадзе, якими вночі, 20 квітня, атакувала Україну.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Російська армія атакувала новими дронами-камікадзе типу "Шахед 136" Миколаївську та Одеську області України. Зазначається, що окупанти використовуватимуть "Шахеди" для підтримання терористичного стану та напруженості у місцевого населення.

В оперативному командуванні "Південь" повідомляють, що ракетні запаси росіян доведені до мінімуму, що спонукає їх частіше використовувати іранські дрони та попереджають про можливі повторення таких атак.

Раніше ми повідомляли, російські війська минулої доби запустили 26 дронів-камікадзе типу "Шахед-136".

Нагадаємо, російські окупаційні війська за минулу добу випустили 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області.

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