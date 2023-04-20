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Россияне атаковали Украину новой партией иранских "Шахедов", - Гуменюк

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Украина, Четверг 20 апреля 2023 08:02
Россияне атаковали Украину новой партией иранских "Шахедов", - Гуменюк Фото: россияне получили новую партию Шахедов и атаковали ими Украину (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Россия получила новую партию иранских дронов-камикадзе, которыми ночью, 20 апреля, атаковала Украину.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Российская армия атаковала новыми дронами-камикадзе типа "Шахед-136" Николаевскую и Одесскую области Украины. Отмечается, что оккупанты будут использовать "Шахеды" для поддержания террористического состояния и напряженности у местного населения.

В оперативном командовании "Юг" сообщают, что ракетные запасы россиян доведены до минимума, что побуждает их чаще использовать иранские дроны и предупреждают о возможных повторениях таких атак.

Ранее мы сообщали, российские войска за прошедшие сутки запустили 26 дронов-камикадзе типа "Шахед-136".

Напомним, российские оккупационные войска за минувшие сутки выпустили 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по Херсонской области.

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