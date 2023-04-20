Россияне атаковали Украину новой партией иранских "Шахедов", - Гуменюк

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон .

Российская армия атаковала новыми дронами-камикадзе типа "Шахед-136" Николаевскую и Одесскую области Украины. Отмечается, что оккупанты будут использовать "Шахеды" для поддержания террористического состояния и напряженности у местного населения.

В оперативном командовании "Юг" сообщают, что ракетные запасы россиян доведены до минимума, что побуждает их чаще использовать иранские дроны и предупреждают о возможных повторениях таких атак.