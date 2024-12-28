Росіяни атакували Україну дронами. ППО збила майже всі цілі

Атака РФ по Україні

Російські загарбники пізно ввечері, 27 грудня, запустили у бік України ударні безпілотники для чергової повітряної атаки.

Ворожі дрони фіксувалися на південному напрямку. Зокрема, вибухи лунали у Миколаєві.

Пізніше стало відомо, що у Миколаєві через атаку "Шахедів" сталася пожежа в багатоповерхівці. Крім того, через падіння збитих БПЛА пошкоджено майно підприємства. Обійшлося без жертв та постраждалих.

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