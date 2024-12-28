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Росіяни атакували Україну дронами. ППО збила майже всі цілі

Фото: ППО збила 15 із 16 дронів, якими РФ атакувала Україну 28 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 28 грудня атакували Україну 16 дронами. ППО збила майже всі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 28 грудня противник атакував 16 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, окупанти запускали безпілотники по Україні з Приморсько-Ахтарська.

Як відпрацювала ППО

Станом на 08.30 підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БПЛА у Миколаївській області.

"Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено", - додали у Повітряних силах.

Атака РФ по Україні

Російські загарбники пізно ввечері, 27 грудня, запустили у бік України ударні безпілотники для чергової повітряної атаки.

Ворожі дрони фіксувалися на південному напрямку. Зокрема, вибухи лунали у Миколаєві.

Пізніше стало відомо, що у Миколаєві через атаку "Шахедів" сталася пожежа в багатоповерхівці. Крім того, через падіння збитих БПЛА пошкоджено майно підприємства. Обійшлося без жертв та постраждалих.

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