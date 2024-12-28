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Россияне атаковали Украину дронами. ПВО сбила почти все цели

Фото: ПВО сбила 15 из 16 дронов, которыми РФ атаковала Украину 28 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 28 декабря атаковали Украину 16 дронами. ПВО сбила почти все беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 28 декабря противник атаковал 16 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов", - говорится в сообщении.

По данным военных, оккупанты запускали беспилотники по Украине из Приморско-Ахтарска.

Как отработала ПВО

По состоянию на 08.30 подразделениями РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 15 вражеских БПЛА в Николаевской области.

"Один беспилотник-имитатор локально потерян", - добавили в Воздушных силах.

 

Атака РФ по Украине

Российские захватчики поздно вечером, 27 декабря, запустили в сторону Украины ударные беспилотники для очередной воздушной атаки.

Вражеские дроны фиксировались на южном направлении. В частности, взрывы раздавались в Николаеве.

Позже стало известно, что в Николаеве из-за атаки "Шахедов" произошел пожар в многоэтажке. Кроме того, из-за падения сбитых БПЛА повреждено имущество предприятия. Обошлось без жертв и пострадавших.

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