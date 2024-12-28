Россияне атаковали Украину дронами. ПВО сбила почти все цели

Атака РФ по Украине

Российские захватчики поздно вечером, 27 декабря, запустили в сторону Украины ударные беспилотники для очередной воздушной атаки.

Вражеские дроны фиксировались на южном направлении. В частности, взрывы раздавались в Николаеве.

Позже стало известно, что в Николаеве из-за атаки "Шахедов" произошел пожар в многоэтажке. Кроме того, из-за падения сбитых БПЛА повреждено имущество предприятия. Обошлось без жертв и пострадавших.

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