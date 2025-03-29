Росіяни атакували Україну 172 дронами з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

Росія атакувала Україну, запустивши 172 дрони з п'яти напрямків. Українська ППО знищила більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
У ніч на 29 березня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак безпілотниками, запустивши 172 ударні БпЛА Shahed та безпілотники-імітатори з території Росії та окупованого Криму.
Атака велася з напрямків Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська та Чауди. Проте українська ППО діяла на випередження: у повітря вступили винищувачі, зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Станом на ранок 29 березня підтверджено збиття 94 ворожих дронів на півночі, сході та в центрі країни. Ще 69 безпілотників-імітаторів втратили орієнтацію та не досягли своїх цілей, не завдавши шкоди.
Нагадаємо, що за минулу добу зафіксовано 183 бойові зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши п’ять ракет, 94 авіаударів, скинувши 179 керованих авіабомб, здійснив 5899 обстрілів, з них 145 - з реактивних систем залпового вогню, та 2853 удари дронами-камікадзе.
Крім того, з 28 на 29 березня, російська армія втратила 1740 військових, 64 артилерійські системи та 23 танки.