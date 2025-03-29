Росіяни атакували Україну 172 дронами з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 29 березня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак безпілотниками, запустивши 172 ударні БпЛА Shahed та безпілотники-імітатори з території Росії та окупованого Криму.

Атака велася з напрямків Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська та Чауди. Проте українська ППО діяла на випередження: у повітря вступили винищувачі, зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Станом на ранок 29 березня підтверджено збиття 94 ворожих дронів на півночі, сході та в центрі країни. Ще 69 безпілотників-імітаторів втратили орієнтацію та не досягли своїх цілей, не завдавши шкоди.