Россияне атаковали Украину 172 дронами с пяти направлений: как отработала ПВО

Россия атаковала Украину, запустив 172 дрона с пяти направлений. Украинская ПВО уничтожила большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В ночь на 29 марта российские войска совершили одну из самых масштабных атак беспилотниками, запустив 172 ударные БпЛА Shahed и беспилотники-имитаторы с территории России и оккупированного Крыма.
Атака велась с направлений Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и Чауды. Однако украинская ПВО действовала на опережение: в воздух вступили истребители, зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.
По состоянию на утро 29 марта подтверждено сбитие 94 вражеских дронов на севере, востоке и в центре страны. Еще 69 беспилотников-имитаторов потеряли ориентацию и не достигли своих целей, не нанеся ущерба.
Напомним, что за минувшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный удар, применив пять ракет, 94 авиаударов, сбросив 179 управляемых авиабомб, совершил 5899 обстрелов, из них 145 - из реактивных систем залпового огня, и 2853 удара дронами-камикадзе.
Кроме того, с 28 на 29 марта, российская армия потеряла 1740 военных, 64 артиллерийские системы и 23 танка.