Россияне атаковали Украину 172 дронами с пяти направлений: как отработала ПВО

В ночь на 29 марта российские войска совершили одну из самых масштабных атак беспилотниками, запустив 172 ударные БпЛА Shahed и беспилотники-имитаторы с территории России и оккупированного Крыма.

Атака велась с направлений Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и Чауды. Однако украинская ПВО действовала на опережение: в воздух вступили истребители, зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на утро 29 марта подтверждено сбитие 94 вражеских дронов на севере, востоке и в центре страны. Еще 69 беспилотников-имитаторов потеряли ориентацию и не достигли своих целей, не нанеся ущерба.